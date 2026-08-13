Кэррик — о целях «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2026/27: «Прежде всего мы хотим побеждать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о целях команды на сезон-2026/27.

«Прежде всего мы хотим побеждать, но также желаем получать удовольствие от игры. Пожалуй, самое важное, что я услышал за последние пару месяцев, путешествуя и общаясь с болельщиками, — это их воодушевление. Это желание смотреть и непредсказуемость, когда сегодня может произойти что-то, что я хочу увидеть. Хочу быть частью этого.

Вот почему мы любим эту игру, вот почему мы любим этот клуб. Иногда нам приходится нелегко, но в этом есть своя прелесть. Конечно, главное — это победа. Мы должны стремиться к этому как можно чаще», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

В 1-м туре АПЛ манкунианцы на выезде сыграют с «Халл Сити». Встреча пройдет 22 августа и начнется в 14.30 по московскому времени.