Кэррик — о целях «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2026/27: «Прежде всего мы хотим побеждать»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о целях команды на сезон-2026/27.
«Прежде всего мы хотим побеждать, но также желаем получать удовольствие от игры. Пожалуй, самое важное, что я услышал за последние пару месяцев, путешествуя и общаясь с болельщиками, — это их воодушевление. Это желание смотреть и непредсказуемость, когда сегодня может произойти что-то, что я хочу увидеть. Хочу быть частью этого.
Вот почему мы любим эту игру, вот почему мы любим этот клуб. Иногда нам приходится нелегко, но в этом есть своя прелесть. Конечно, главное — это победа. Мы должны стремиться к этому как можно чаще», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.
В 1-м туре АПЛ манкунианцы на выезде сыграют с «Халл Сити». Встреча пройдет 22 августа и начнется в 14.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -