Может, ван Нистелрою нужно было дать шанс?

Главная новость этой недели не только для Манчестера, но и для всей футбольной Англии — Рубен Аморим возглавит «Юнайтед» 11 ноября. У Руда ван Нистелроя, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага, было всего три матча для пополнения резюме: «Челси», ПАОК и «Лестер».

Несмотря на кризис, победа над лондонцами в воскресенье могла вернуть «МЮ» в гонку за топ-4: отставание от «Арсенала» составило бы лишь четыре очка. Но для этого сначала нужно было обыграть «Челси», который в этом сезоне целит достаточно высоко. Впрочем, статистика была за «красными дьяволами»: синие не побеждают на «Олд Траффорд» 11 лет — с 5 мая 2013-го, когда забивал Хуан Мата.

Энцо Мареска не сделал ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с игрой предыдущего тура против «Ньюкасла». На поле появилась все та же связка в центре обороны — Колвилл — Фофана, в центре полузащиты расположились Кайседо и Лавиа, а впереди — атакующая четверка, которую составили Нету, Палмер, Мадуэке и Джексон. Классические для нынешнего «Челси» 4-2-3-1.

Ван Нистелрой также обошелся без сюрпризов. Небольшим удивлением разве что можно назвать решение оставить в запасе Зиркзе и Линделефа, а вместо них выпустить с первых минут Мартинеса и Хейлунна. Нидерландский специалист отзеркалил схему своего визави.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска. Фото Global Look Press

Почти без моментов

«Юнайтед» начал по-хозяйски, сразу завладев территориальным преимуществом в дебюте встречи. Правда, какие-либо опасные атаки им сконструировать не удалось. Хейлунн боролся и цеплялся за мячи, но одноклубники будто не успевали за его активными движениями.

Гости выдержали стартовый напор и ближе к 15-й минуте отодвинули игру со своей половины поля. Тогда же возник и первый опасный момент у ворот Онана: после подачи Палмера с углового Мадуэке опередил Фофана и зарядил в штангу. Возможно, если бы партнеры по команде заранее и четко определились с тем, кто будет играть по мячу, дело бы закончилось голом. Но этого не произошло.

Центром притяжения в «Челси», конечно же, был Палмер. Талантливый англичанин, проводящий второй сверхрезультативный сезон подряд, регулярно получал передачи в свободных зонах и задавал темп игры синих. Но одних его усилий не хватало.

У «МЮ» был небольшой крен на левый фланг, где активно действовали Мазрауи и Рэшфорд. Их связка часто напрягала Гюсто, который не всегда успевал возвращаться в оборону после своих подключений вперед.

За всю первую 45-минутку команды создали всего два реально интересных момента: попадание Мадуэке и Рэшфорда в каркас ворот. Лишь по одному удару в створ от двух топовых клубов — это явно не то, чего зрители ожидали увидеть от такой громкой вывески.

Марк Кукурелья. Фото Global Look Press

Санчес подарил сопернику пенальти, «Челси» ответил стандартом

После перерыва Мареска решился на одно изменение — выпустил Кукурелью вместо висевшего на желтой Гюсто. В связи с этим на правый фланг защиты перешел Джеймс, а вышедший на поле испанец перебрался на родную для себя позицию на левом краю.

Не сказать, что во втором тайме игра кардинально поменялась. Скорости по-прежнему были неплохие, эпизодами команды раскрывались. Но вот опасности у ворот друг друга не создавали никакой.

Все изменилось на 68-й минуте, когда Хейлунн принял передачу во вратарской и попытался обыграть Санчеса. Голкиперу «Челси» пришлось фолить, хотя делать это было не обязательно — мяч уходил к лицевой линии. Главный арбитр Роберт Джонс быстро разобрался в эпизоде и назначил 11-метровый удар, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш. Ван Нистелрой праздновал так, будто не знал, что скоро его кресло займет Аморим. Английские комментаторы в этот момент задавались вопросом: «А не поторопились ли боссы «МЮ» с назначением португальца?»

Однако радость «красных дьяволов» длилась недолго. Сразу после пропущенного мяча в составе синих вышли Энцо Фернандес и Михаил Мудрик. Украинец тут же косвенно поучаствовал в голевом эпизоде, пропустив между ногами мощный удар с лета одноклубника Кайседо. Выстрел эквадорца с подбора получился настолько сильным, что Онана выручить не сумел, хоть мяч и залетел в ближний угол.

На этом «Челси» подуспокоился, а «Юнайтед» мог забить еще. В самой концовке встречи классный по исполнению удар нанес Гарначо, но снаряд пролетел в считаных сантиметрах от «девятки». Бруну имел хороший шанс оформить дубль, но отправил мяч на трибуну за воротами Санчеса из убойнейшей позиции.

Ничья 1:1. И этот результат кажется вполне справедливым, хоть «МЮ» был чуть ближе к победе. Лондонцы вновь не смогли прервать неудачную серию и взять три очка на «Олд Траффорд».

Ван Нистелрой не проигрывает в своем втором матче на тренерском посту. Может, руководству «Манчестера» и правда стоило дать шанс нидерландцу и не торопиться с приглашением Аморима?