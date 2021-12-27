Гвардиола критично высказался о некоторых игроках «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о защитниках своей команды.

«По отдельности Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брейне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Жоау Канселу, Александр Зинченко не очень хорошие защитники. Но мячом они владеют. Мяч — единственная причина, по которой они стабильны. То, что вы с ним делаете, — важно только это. Благодаря этому они создают моменты», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

26 декабря «Сити» разгромил «Лестер» со счетом 6:3 в 19-м туре АПЛ. Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 29 декабря на выезде против «Брентфорда».

В чемпионате Англии «горожане» лидируют с 47 очками, набранными в 19 турах.