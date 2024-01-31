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Сегодня, 01:27

Ван Дейк заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб.

29 января футболист, отвечая на вопрос о своем будущем в команде после ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера команды, заявил: «Посмотрим, что будет после изменений в клубе».

«Позвольте мне все объяснить. Я на 100 процентов верен «Ливерпулю», я люблю наших фанатов. Эта цитата полностью вырвана из контекста. Я говорил не о себе, а о всех вообще. Пять дней назад никто вообще не обсуждал мой контракт, так что это все глупости», — приводит Men In Blazers слова ван Дейка.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

Контракт 32-летнего нидерландца с клубом действует до конца июня 2025 года.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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«Ньюкасл» победил «Астон Виллу» и прервал серию из четырех поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Арсенал 22 14 4 4 44-21 46
3
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
4
 Астон Вилла 22 13 4 5 44-30 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Ньюкасл 22 10 2 10 44-33 32
8
 Брайтон 22 8 8 6 38-37 32
9
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
10
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Фулхэм 22 7 4 11 28-36 25
13
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
14
 Кр. Пэлас 22 6 6 10 25-36 24
15
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
16
 Нот. Форест 22 5 5 12 27-40 20
17
 Лутон Таун 21 5 4 12 28-38 19
18
 Эвертон 22 8 4 10 24-28 18
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 22 2 4 16 19-54 10
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
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38 тур
30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 1 : 2
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 4 : 0
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 3 : 2
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 1 : 3
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 - : -
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
1.02 23:15
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

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Астон Вилла

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