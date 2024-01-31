Ван Дейк заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб.

29 января футболист, отвечая на вопрос о своем будущем в команде после ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера команды, заявил: «Посмотрим, что будет после изменений в клубе».

«Позвольте мне все объяснить. Я на 100 процентов верен «Ливерпулю», я люблю наших фанатов. Эта цитата полностью вырвана из контекста. Я говорил не о себе, а о всех вообще. Пять дней назад никто вообще не обсуждал мой контракт, так что это все глупости», — приводит Men In Blazers слова ван Дейка.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

Контракт 32-летнего нидерландца с клубом действует до конца июня 2025 года.