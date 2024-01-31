«Ньюкасл» победил «Астон Виллу» и прервал серию из четырех поражений

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 3:1.

У гостей дважды забил Фабиан Шер, еще один гол «сорок» записан на защитника хозяев Алекса Морено, отправившего мяч в свои ворота. Единственный мяч «Астон Виллы» на счету Олли Уоткинса.

«Ньюкасл» прервал серию из 4 побед и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ с 32 очками в 22 матчах.

«Астон Вилла» идет на четвертой строчке с 43 очками в 22 играх.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» дома победил «Шеффилд Юнайтед» — 3:2.

У хозяев сделал дубль Эбере Эзе, еще один гол забил Майкл Олисе. У гостей отличились Бен Бреретон Диас и Джеймс Макэйти.

«Кристал Пэлас» вышел на 14-е место в таблице АПЛ с 24 очками в 22 матчах. «Шеффилд Юнайтед» идет на последней, 20-й строчке с 10 очками в 22 играх.