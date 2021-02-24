Ван Дейк возобновил тренировки на поле после травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провел тренировку по индивидуальной программе на поле, сообщает сайт клуба.

29-летний голландец продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

Ван Дейк вернулся на поле, ранее футболист занимался в тренажерном зале.

? @VirgilvDijk continuing to work his way back to full fitness. pic.twitter.com/1HGSJK6RZq — Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021

В нынешнем сезоне голландец провел 8 матчей за «Ливерпуль» и забил один мяч.