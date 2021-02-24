Ван Дейк возобновил тренировки на поле после травмы
18:31
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провел тренировку по индивидуальной программе на поле, сообщает сайт клуба.
29-летний голландец продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).
Ван Дейк вернулся на поле, ранее футболист занимался в тренажерном зале.
В нынешнем сезоне голландец провел 8 матчей за «Ливерпуль» и забил один мяч.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю