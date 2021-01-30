Тухель заявил, что намерен вернуть Вернеру уверенность в себе

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как планирует вернуть нападающему «синих» Тимо Вернеру уверенность в своих силах.

«Я не стал использовать его в среду в матче с «Вулверхэмптоном», потому что увидел, что на него очень сильно давит нынешняя ситуация. Он очень переживает, и это показывает, что у него фантастический характер. Иногда нападающему не очень нужно волноваться по поводу чего-то, но он не такой. Он недоволен собой и тем, как у него все складывается в Англии. Сейчас важно вернуть ему веру в себя и улыбку на лице. Сделать это — моя работа. Мы найдем позицию, где сможем использовать его сильные качества», — цитирует Goal Тухеля.

Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро. На его счету 9 голов и 6 результативных передач в 28 матчах за команду.