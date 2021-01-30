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Роуз согласился на переход в «Трабзонспор»

08:15
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Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз согласился на переход в «Трабзонспор», сообщает talkSPORT.

По информации источника, 30-летний англичанин подпишет контракт с турецким клубом на 3,5 года.

В сезоне-2020/21 Роуз не провел ни одного матча за основную команду «Тоттенхэма», дважды выйдя на поле в составе молодежной команды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/826078/danny-rose-tottenham-agreement-trabzonspor/

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