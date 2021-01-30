Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз согласился на переход в «Трабзонспор», сообщает talkSPORT.

По информации источника, 30-летний англичанин подпишет контракт с турецким клубом на 3,5 года.

В сезоне-2020/21 Роуз не провел ни одного матча за основную команду «Тоттенхэма», дважды выйдя на поле в составе молодежной команды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.