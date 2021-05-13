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Тухель назвал причины поражения от «Арсенала»

03:22
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что команде не хватило концентрации.

«Нам всем сегодня не хватило концентрации и нацеленности на результат, что для нас совершенно не характерно. Быть может, я сам подал команде какие-то сигналы, произведя некоторые изменения в составе с учетом предстоящего нам в субботу финала Кубка Англии. Это не наш подход к делу, поскольку за потерей концентрации даже на один процент моментально последует наказание. В битве за место в топ-4 мы не можем себе позволить подобную наивность, которая привела к очередному поражению. Это горькая пилюля, но другого пути нет», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Челси — Арсенал

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/05/12/tuchel-reacts-to-arsenal-defeat?cardIndex=0-0

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