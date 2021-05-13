Тухель назвал причины поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что команде не хватило концентрации.

«Нам всем сегодня не хватило концентрации и нацеленности на результат, что для нас совершенно не характерно. Быть может, я сам подал команде какие-то сигналы, произведя некоторые изменения в составе с учетом предстоящего нам в субботу финала Кубка Англии. Это не наш подход к делу, поскольку за потерей концентрации даже на один процент моментально последует наказание. В битве за место в топ-4 мы не можем себе позволить подобную наивность, которая привела к очередному поражению. Это горькая пилюля, но другого пути нет», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.