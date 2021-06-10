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«МЮ» согласовал с Санчо контракт до 2026 года

14:07
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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, информирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, английский клуб договорился с 21-летним футболистом о контракте до 2026 года. «МЮ» и «Боруссия» также приступили к переговорам о трансфере англичанина.

Текущий контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.

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