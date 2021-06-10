«МЮ» согласовал с Санчо контракт до 2026 года
14:07
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, информирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По данным источника, английский клуб договорился с 21-летним футболистом о контракте до 2026 года. «МЮ» и «Боруссия» также приступили к переговорам о трансфере англичанина.
Текущий контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю