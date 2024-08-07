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Сегодня, 16:27

«Шеффилд Юнайтед» арендовал Гилкриста у «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Челси» Алфи Гилкрист арендован «Шеффилд Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним англичанином рассчитано на сезон-2024/25 без опции выкупа.

В минувшем сезоне Гилкрист провел 17 матчей за «Челси» и забил один гол.

ФК Челси
ФК Шеффилд Юнайтед
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