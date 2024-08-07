«Шеффилд Юнайтед» арендовал Гилкриста у «Челси»

Защитник «Челси» Алфи Гилкрист арендован «Шеффилд Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним англичанином рассчитано на сезон-2024/25 без опции выкупа.

В минувшем сезоне Гилкрист провел 17 матчей за «Челси» и забил один гол.