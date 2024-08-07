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Сегодня, 08:15

Газзаев: «У меня был вариант поработать в Англии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, почему не поработал в европейском клубе.

— А после победы в Кубке УЕФА вас лично звали в европейские клубы?

— Да, такая вероятность существовала. Энди Роббс отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».

— А вы?

— Языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду. Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на «СЭ»

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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