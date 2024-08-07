Газзаев: «У меня был вариант поработать в Англии»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, почему не поработал в европейском клубе.
— А после победы в Кубке УЕФА вас лично звали в европейские клубы?
— Да, такая вероятность существовала. Энди Роббс отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».
— А вы?
— Языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду. Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро.
Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на «СЭ»
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Тоттенхэм
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|0-0
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6
|Челси
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|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
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|0
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|0-0
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8
|МЮ
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|0-0
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9
|Вест Хэм
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|0-0
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
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11
|Брайтон
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|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0-0
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13
|Фулхэм
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|0-0
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14
|Вулверхэмптон
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|0
|0-0
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15
|Эвертон
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|0-0
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16
|Брентфорд
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|0-0
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17
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -