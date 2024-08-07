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Руни: «Раньше я ненавидел предсезонную подготовку. Каждый раз приезжал с лишним весом в 2-3 кг»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как сбрасывал лишний вес во время предсезонных сборов в английском клубе.

«Раньше я ненавидел предсезонную подготовку. Каждый раз я приезжал с лишним весом в 2-3 кг. Поэтому я знал, что мне нужно работать. За день до возвращения я обычно занимался на велотренажере в парилке. Честно говоря, накануне взвешивания я сидел там в течение 90 минут полностью одетый. Я ничего не ел и не пил», — приводит Daily Mail слова Руни.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. Вместе с «красными дьяволами» он завоевал 16 трофеев, в частности пять раз выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По ходу карьеры Руни также играл в «Эвертоне», «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».

Источник: Daily Mail
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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