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«Севилья», «Атлетико» и «Рома» претендуют на Ляказетта

03:13

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может покинуть чемпионат Англии в летнее трансферное окно. Как сообщает ESPN. на 29-летнего француза претендуют «Севилья», «Атлетико» и «Рома».

Ранее появилась информация, что Ляказетт входит в число игроков, которые могут быть проданы летом.

В этом сезоне форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

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