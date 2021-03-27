«Севилья», «Атлетико» и «Рома» претендуют на Ляказетта
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может покинуть чемпионат Англии в летнее трансферное окно. Как сообщает ESPN. на 29-летнего француза претендуют «Севилья», «Атлетико» и «Рома».
Ранее появилась информация, что Ляказетт входит в число игроков, которые могут быть проданы летом.
В этом сезоне форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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