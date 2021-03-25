«Арсенал» готов этим летом расстаться с пятью игроками
12:15
«Арсенал» этим летом намерен расстаться с пятью игроками, сообщает Mirror.
По данным источника, в летнее трансферное окно «канониры» хотят продать защитников Эктора Бельерина и Давида Луиса, полузащитника Мохамеда Эль-Ненни и нападающего Александра Ляказетта и Эдварда Нкетиа.
Контракт Давида Луиса с «Арсеналом» истекает этим летом, клуб не планирует продлевать соглашение с 33-летним бразильцем. Контракты Эль-Ненни, Нкетиа и Ляказетта рассчитаны до лета 2022 года. Этим летом у «канониров» будет последний шанс выручить какие-то деньги с их продажи.
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