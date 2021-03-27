Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ньюкасл» может усилиться защитником «Селтика»

06:13
Теги:

«Ньюкасл» интересуется защитником «Селтика» Кристоффером Айером, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб готовит предложение по 22-летнему норвежцу в размере 8 миллионов фунтов. Сообщается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Айер сыграл 40 матчей за «Селтик», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,6 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9408377/Newcastle-United-ready-launch-8m-bid-Celtic-defender-Kristoffer-Ajer.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...