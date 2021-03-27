«Ньюкасл» может усилиться защитником «Селтика»
«Ньюкасл» интересуется защитником «Селтика» Кристоффером Айером, сообщает Daily Mail.
По информации источника, английский клуб готовит предложение по 22-летнему норвежцу в размере 8 миллионов фунтов. Сообщается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Айер сыграл 40 матчей за «Селтик», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,6 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9408377/Newcastle-United-ready-launch-8m-bid-Celtic-defender-Kristoffer-Ajer.html
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