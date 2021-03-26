Виллиан высказался о проблемы расизма в футболе
Полузащитник «Арсенала» Виллиан высказался о проблеме расизма в спорте.
«Есть специальные люди, которые должны разбираться с такими ситуациями, чтобы изменить их. Мы игроки, выполняем свою роль, чтобы как-то повлиять на это. Мы продолжаем вставать на колено на поле перед играми, но прогресса никакого нет. Ситуация станет лучше, когда начнут принимать какие-то меры, но пока этого никто не делает», — цитирует Виллиана издание ESPN.
В этом сезоне АПЛ «Арсенал» с 42 очками занимает 9-е место в таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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