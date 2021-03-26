Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Виллиан высказался о проблемы расизма в футболе

26 марта 2021, 23:34

Полузащитник «Арсенала» Виллиан высказался о проблеме расизма в спорте.

«Есть специальные люди, которые должны разбираться с такими ситуациями, чтобы изменить их. Мы игроки, выполняем свою роль, чтобы как-то повлиять на это. Мы продолжаем вставать на колено на поле перед играми, но прогресса никакого нет. Ситуация станет лучше, когда начнут принимать какие-то меры, но пока этого никто не делает», — цитирует Виллиана издание ESPN.

В этом сезоне АПЛ «Арсенал» с 42 очками занимает 9-е место в таблице.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...