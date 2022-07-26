Полузащитник Рэмзи может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ) этим летом.

По данным Mirror, «Ноттингем Форест» возглавляет гонку за подписание 31-летнего футболиста. «Кардифф», «Бернли» и «Эвертон» также находятся в числе претендентов на игрока. Сообщается, что и Рэмзи может перейти в клуб из МЛС.

Источник утверждает, что «Ювентус» намерен расторгнуть контракт английского полузащитника на 12 месяцев раньше срока.

Ранее сообщалось, что Рэмзи не поедет с «Ювентусом» в турне по США.

Во второй половине прошлого сезона футболист выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду футболист забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.