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Сегодня, 08:22

Полузащитник Рэмзи может продолжить карьеру в Англии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ) этим летом.

По данным Mirror, «Ноттингем Форест» возглавляет гонку за подписание 31-летнего футболиста. «Кардифф», «Бернли» и «Эвертон» также находятся в числе претендентов на игрока. Сообщается, что и Рэмзи может перейти в клуб из МЛС.

Источник утверждает, что «Ювентус» намерен расторгнуть контракт английского полузащитника на 12 месяцев раньше срока.

Ранее сообщалось, что Рэмзи не поедет с «Ювентусом» в турне по США.

Во второй половине прошлого сезона футболист выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду футболист забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/transfers-news-live-arsenal-manutd-27565786
Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Бернли
ФК Кардифф Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Эвертон
ФК Ювентус
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