«Ноттингем Форест» близок к покупке полузащитника «Штутгарта» Мангаля

«Ноттингем Форест» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Штутгарта» Ореля Мангаля, сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы достигли принципиальной договоренности о сделке. Покупка 24-летнего бельгийца может обойтись лесникам в 12,75 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Мангаля забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 29 матчах за «Штутгарт». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 13,5 миллиона фунтов.