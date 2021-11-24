Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Барселону».

«Я просто парень, который играет в футбол, так что меня не беспокоят слухи, и так было всегда. Я сконцентрирован на том, чтобы выполнять свой долг, у меня есть контракт. Просто наслаждаюсь своим приключением в английской премьер-лиге и пытаюсь помочь команде выиграть все возможные трофеи. Мой переход в «Ливерпуль»? Я сделал на 100 процентов правильный выбор», — приводит Liverpool Echo слова Алькантары.

Тиагу Алькантара — воспитанник «Барселоны», он выступал за команду до 2013 года, после чего перешел в «Баварию». В сентябре 2020 года испанец стал футболистом «Ливерпуля». В сезоне-2021/22 30-летний хавбек провел 8 матчей за мерсисайдцев, на его счету 1 результативная передача.