Джака рассказал, что готов вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию» по истечении контракта с «Арсеналом»
10:39
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что готов вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию».
«Я переходил из «Боруссии» в «Арсенал» не ради денег. Я мечтал поиграть в Англии. Недавно я продлил контракт с «Арсеналом», соглашение действует еще 2,5 года. После этого мне будет 32. Если «Боруссия» захочет меня вернуть, когда мне будет 32, то я всегда рад», — приводит Daily Mail слова Джаки.
Джака выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с июля 2012 года по июль 2016 года.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10234783/Arsenal-midfielder-Granit-Xhaka-hints-Borussia-Monchengladbach-return.html
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