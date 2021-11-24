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Джака рассказал, что готов вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию» по истечении контракта с «Арсеналом»

10:39
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что готов вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию».

«Я переходил из «Боруссии» в «Арсенал» не ради денег. Я мечтал поиграть в Англии. Недавно я продлил контракт с «Арсеналом», соглашение действует еще 2,5 года. После этого мне будет 32. Если «Боруссия» захочет меня вернуть, когда мне будет 32, то я всегда рад», — приводит Daily Mail слова Джаки.

Джака выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с июля 2012 года по июль 2016 года.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10234783/Arsenal-midfielder-Granit-Xhaka-hints-Borussia-Monchengladbach-return.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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