Джака рассказал, что готов вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию» по истечении контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что готов вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию».

«Я переходил из «Боруссии» в «Арсенал» не ради денег. Я мечтал поиграть в Англии. Недавно я продлил контракт с «Арсеналом», соглашение действует еще 2,5 года. После этого мне будет 32. Если «Боруссия» захочет меня вернуть, когда мне будет 32, то я всегда рад», — приводит Daily Mail слова Джаки.

Джака выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с июля 2012 года по июль 2016 года.