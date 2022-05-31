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Сегодня, 11:25

Канте может покинуть «Челси» во время летнего трансферного окна

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте может покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, лондонский клуб и 31-летний француз уже несколько месяцев обсуждают условия нового контракта.

Отмечается, что полузащитник счастлив в «Челси», но его будущее в клубе остается неопределенным.

При этом многие клубы делают лондонцам запросы по трансферу Канте.

В прошедшем сезоне Канте забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/ngolo-kante-could-leave-chelsea-this-summer-as-clubs-enquire/
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 5 : 1
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Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
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 3 : 1
22.05 18:00
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 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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22.05 18:00
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Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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П
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И К Ж
Эзри Конса

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