Канте может покинуть «Челси» во время летнего трансферного окна

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, лондонский клуб и 31-летний француз уже несколько месяцев обсуждают условия нового контракта.

Отмечается, что полузащитник счастлив в «Челси», но его будущее в клубе остается неопределенным.

При этом многие клубы делают лондонцам запросы по трансферу Канте.

В прошедшем сезоне Канте забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.