Шерки, О'Райли и Майну номинированы на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку сезона-2025/26.

В список вошли Райан Шерки, Нико О'Райли (оба — «Манчестер Сити»), Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Микаель Кайоде («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Эли Крупи и Алекс Скотт (оба — «Борнмут»).

После 36 туров «Арсенал» с 79 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 77 очками, на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65 очков).