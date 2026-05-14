Шерки, О'Райли и Майну номинированы на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ
АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку сезона-2025/26.
В список вошли Райан Шерки, Нико О'Райли (оба — «Манчестер Сити»), Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Микаель Кайоде («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Эли Крупи и Алекс Скотт (оба — «Борнмут»).
После 36 туров «Арсенал» с 79 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 77 очками, на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65 очков).
Еще один суперталант академии «Манчестер Сити». О'Райли один из лучших в АПЛ, хотя играет не на своей позиции
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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