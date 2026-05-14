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Шерки, О'Райли и Майну номинированы на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Сергей Ярошенко

АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку сезона-2025/26.

В список вошли Райан Шерки, Нико О'Райли (оба — «Манчестер Сити»), Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Микаель Кайоде («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Эли Крупи и Алекс Скотт (оба — «Борнмут»).

После 36 туров «Арсенал» с 79 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 77 очками, на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65 очков).

Защитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Нико О'Райли в&nbsp;матче с &laquo;Арсеналом&raquo; (2:1) 19&nbsp;апреля 2026 года.Еще один суперталант академии «Манчестер Сити». О'Райли один из лучших в АПЛ, хотя играет не на своей позиции

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Кобби Майну
Футбол
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Райан Шерки
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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