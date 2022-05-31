Нападающий Дивок Ориги попрощался с «Ливерпулем».

«Это было особенное путешествие, «Ливерпуль». YNWA (You'll Never Walk Alone — рус. Ты никогда не будешь один — прим. «СЭ»)», — написал Ориги в соцсетях.

Ранее появилась информация, что бельгиец продолжит карьеру в Италии, так как «Милан» согласовал контракт с 27-летним игроком.

В сезоне-2021/22 Ориги сыграл 18 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.