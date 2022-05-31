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Ориги попрощался с «Ливерпулем»: «Это было особенное путешествие»

Ориги попрощался с «Ливерпулем»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Дивок Ориги попрощался с «Ливерпулем».

«Это было особенное путешествие, «Ливерпуль». YNWA (You'll Never Walk Alone — рус. Ты никогда не будешь один — прим. «СЭ»)», — написал Ориги в соцсетях.

Ранее появилась информация, что бельгиец продолжит карьеру в Италии, так как «Милан» согласовал контракт с 27-летним игроком.

В сезоне-2021/22 Ориги сыграл 18 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

Дивок Ориги
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Милан
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 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
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22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
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Манчестер Юнайтед

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Рис Джеймс

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Челси

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

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Гранит Джака

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 27 1 9
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