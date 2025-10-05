Джастин Клюйверт — о Семеньо: «Он игрок мирового класса»

Полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт назвал партнера по команде Антуана Семеньо игроком мирового класса после домашней победы в 7-ом туре АПЛ над «Фулхэмом» (3:1).

Семеньо забил два гола, Клюйверт — один.

«Он невероятен, он показывает это в каждой игре. Он просто игрок мирового класса. Мы рады, что он у нас есть, и именно поэтому я сказал, что у нас хорошая команда. Он тот, кто забивает голы за нас, и мы ценим это. Он проделывает потрясающую работу», — цитирует 26-летнего нидерландца Sky Sports.

В сезоне-2025/26 25-летний ганский нападающий Семеньо в 8 матчах забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.