Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:14

Джастин Клюйверт — о Семеньо: «Он игрок мирового класса»

Павел Лопатко

Полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт назвал партнера по команде Антуана Семеньо игроком мирового класса после домашней победы в 7-ом туре АПЛ над «Фулхэмом» (3:1).

Семеньо забил два гола, Клюйверт — один.

Андони Ираола и&nbsp;игроки &laquo;Борнмута&raquo;.Как без больших денег построить успешную команду в АПЛ. «Борнмут» Ираолы привлекает все больше внимания

«Он невероятен, он показывает это в каждой игре. Он просто игрок мирового класса. Мы рады, что он у нас есть, и именно поэтому я сказал, что у нас хорошая команда. Он тот, кто забивает голы за нас, и мы ценим это. Он проделывает потрясающую работу», — цитирует 26-летнего нидерландца Sky Sports.

В сезоне-2025/26 25-летний ганский нападающий Семеньо в 8 матчах забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джастин Клюйверт
ФК Борнмут
Читайте также
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Милорад Додик выступил против поставок оружия Украине
В Минсельхозе указали на стабилизацию цен на куриные яйца
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аморим — о «Манчестер Юнайтед»: «Дома и на выезде мы видим разные команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
2
 Ливерпуль 7 5 0 2 13-9 15
3
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
4
 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
5
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
6
 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
7
 Челси 7 3 2 2 13-9 11
8
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
9
 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
10
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
11
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
12
 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
13
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
14
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 2
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 2 : 0
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 1
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости