Аморим — о «Манчестер Юнайтед»: «Дома и на выезде мы видим разные команды»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Сандерлендом» (2:0) в домашнем матче 7-го тура АПЛ.
«Мы знаем, что происходит, когда мы выигрываем одну игру. Огорчает то, что дома и на выезде мы видим разные команды. Вы видели сегодня, что во втором тайме мы играли не очень хорошо, но были сосредоточены, боролись за мячи. Эти мелочи помогут нам выигрывать матчи», — сказал португальский специалист на пресс-конференции.
Команда набрала 10 очков за семь туров и располагается на девятом месте в АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
6
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
9
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
10
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
11
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
12
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
13
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
14
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
