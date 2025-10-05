Аморим — о «Манчестер Юнайтед»: «Дома и на выезде мы видим разные команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Сандерлендом» (2:0) в домашнем матче 7-го тура АПЛ.

«Мы знаем, что происходит, когда мы выигрываем одну игру. Огорчает то, что дома и на выезде мы видим разные команды. Вы видели сегодня, что во втором тайме мы играли не очень хорошо, но были сосредоточены, боролись за мячи. Эти мелочи помогут нам выигрывать матчи», — сказал португальский специалист на пресс-конференции.

Команда набрала 10 очков за семь туров и располагается на девятом месте в АПЛ.