Гвардиола: «Родри будет хорош на чемпионате мира с Испанией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник Родри будет набирать форму постепенно.

«Родри был и остается выдающимся игроком. Все это знают. Но я сказал Родри, и, возможно, ему было трудно понять: дело не в шести или семи месяцах [после травмы]. «Ах, [через] восемь месяцев я буду играть и стану таким же Родри, как раньше». Нет. Родри будет хорош на чемпионате мира с Испанией [следующим летом]. На чемпионате мира он будет лучшим Родри, и в следующем сезоне он будет лучшим Родри. В этом сезоне мы будем действовать так, шаг за шагом.

Это нормально, он провел год на массажном столе. Тело меняется, ритм меняется. Это вопрос времени. Если он здоров и будет делать то, что должен, он вернется», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 в 6 матчах во всех турнирах Родри не отметился результативными действиями.

Из-за разрыва крестообразной связки и травмы подколенного сухожилия Родри пропустил большую часть сезона-2024/25.