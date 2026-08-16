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Мареска заявил, что Холанн станет одним из капитанов «Манчестер Сити»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн станет одним из капитанов команды в сезоне-2026/27, сообщает главный тренер «горожан» Энцо Мареска.

«На данный момент капитаны — Рубен Диаш и Эрлинг. Я хочу подождать до закрытия трансферного окна, чтобы выбрать еще двух», — заявил Мареска в эфире Hayters TV.

Прошлым капитаном «Манчестер Сити» был Бернарду Силва, который летом покинул клуб и перешел в «Реал».

26-летний Холанн выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года. В составе команды норвежец выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии.

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Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Энцо Мареска
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
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