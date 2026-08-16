Мареска заявил, что Холанн станет одним из капитанов «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн станет одним из капитанов команды в сезоне-2026/27, сообщает главный тренер «горожан» Энцо Мареска.
«На данный момент капитаны — Рубен Диаш и Эрлинг. Я хочу подождать до закрытия трансферного окна, чтобы выбрать еще двух», — заявил Мареска в эфире Hayters TV.
Прошлым капитаном «Манчестер Сити» был Бернарду Силва, который летом покинул клуб и перешел в «Реал».
26-летний Холанн выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года. В составе команды норвежец выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии.
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|И
|В
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|+/-
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -