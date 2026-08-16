Мареска заявил, что Холанн станет одним из капитанов «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн станет одним из капитанов команды в сезоне-2026/27, сообщает главный тренер «горожан» Энцо Мареска.

«На данный момент капитаны — Рубен Диаш и Эрлинг. Я хочу подождать до закрытия трансферного окна, чтобы выбрать еще двух», — заявил Мареска в эфире Hayters TV.

Прошлым капитаном «Манчестер Сити» был Бернарду Силва, который летом покинул клуб и перешел в «Реал».

26-летний Холанн выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года. В составе команды норвежец выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии.