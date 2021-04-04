«Астон Вилла» победила «Фулхэм»
«Астон Вилла» в матче 30-го тура чемпионата Англии на своем поле победила «Фулхэм» со счетом 3:1. Дубль оформил Трезеге.
«Астон Вилла» занимает девятое место в таблице. «Фулхэм» — 18-й.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
30-й тур
«Астон Вилла» — «Фулхэм» — 3:1 (0:0)
Голы: Митрович, 61 (0:1). Трезеге, 78 (1:1). Трезеге, 81 (2:1). Уоткинс, 87 (3:1).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Сансон (Дэвис, 67), Макгинн, Дуглас Луис (Рэмси, 74), Траоре, Эль-Гази (Трезеге, 63), Уоткинс.
«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Лемина (Онома, 83), Лофтус-Чик (Маджа, 83), Х.Рид, Митрович, Б.Рид, Лукман (Иван Кавалейру, 47).
Предупреждения: Дуглас Луис, 15. Аннерсен, 16. Б.Рид, 74.
Судья: Мэдли (Англия).
4 апреля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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