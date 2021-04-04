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«Астон Вилла» победила «Фулхэм»

20:30

«Астон Вилла» в матче 30-го тура чемпионата Англии на своем поле победила «Фулхэм» со счетом 3:1. Дубль оформил Трезеге.

«Астон Вилла» занимает девятое место в таблице. «Фулхэм» — 18-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

30-й тур

«Астон Вилла» — «Фулхэм» — 3:1 (0:0)

Голы: Митрович, 61 (0:1). Трезеге, 78 (1:1). Трезеге, 81 (2:1). Уоткинс, 87 (3:1).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Сансон (Дэвис, 67), Макгинн, Дуглас Луис (Рэмси, 74), Траоре, Эль-Гази (Трезеге, 63), Уоткинс.

«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Лемина (Онома, 83), Лофтус-Чик (Маджа, 83), Х.Рид, Митрович, Б.Рид, Лукман (Иван Кавалейру, 47).

Предупреждения: Дуглас Луис, 15. Аннерсен, 16. Б.Рид, 74.

Судья: Мэдли (Англия).

4 апреля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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