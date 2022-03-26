Гюндоган хочет остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что хочет продолжать играть за английскую команду. Действующий контракт игрока рассчитан до конца следующего сезона.

«Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Могу представить, что буду продолжать играть здесь после 2023 года. Конкретных обсуждений по контракту пока нет. У нас хорошие отношения. Я терпелив, это не срочно», — цитирует Kicker Гюндогана.

31-летний немец в 2016 году перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов евро.