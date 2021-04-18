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«Ньюкасл» хочет сохранить арендованного у «Арсенала» Уиллока

16:46
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что хочет сохранить в команде арендованного у «Арсенала» полузащитника Джо Уиллока.

«Мы бы хотели сохранить Джо. Это футболист, вокруг которого можно строить команду. Правда, я не знаю, сможем ли мы оставить его у нас», — приводит Metro слова Брюса.

Уиллок перешел в «Ньюкасл» на правах аренды из «Арсенала» в зимнее трансферное окно. На его счету 3 гола в 9 матчах за «сорок». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего англичанина в 16 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://metro.co.uk/2021/04/17/newcastle-boos-steve-bruce-sends-message-to-arsenal-over-permanent-joe-willock-deal-after-west-ham-winner-14427275/

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