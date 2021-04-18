«Ньюкасл» хочет сохранить арендованного у «Арсенала» Уиллока
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что хочет сохранить в команде арендованного у «Арсенала» полузащитника Джо Уиллока.
«Мы бы хотели сохранить Джо. Это футболист, вокруг которого можно строить команду. Правда, я не знаю, сможем ли мы оставить его у нас», — приводит Metro слова Брюса.
Уиллок перешел в «Ньюкасл» на правах аренды из «Арсенала» в зимнее трансферное окно. На его счету 3 гола в 9 матчах за «сорок». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего англичанина в 16 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metro.co.uk/2021/04/17/newcastle-boos-steve-bruce-sends-message-to-arsenal-over-permanent-joe-willock-deal-after-west-ham-winner-14427275/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю