«Лидс» претендует на форварда «Рейнджерс»
«Лидс» интересуется нападающим «Рейнджерс» Райаном Кентом, сообщает The Sun.
По информации источника, «павлины» намерены сделать предложение по 24-летнему англичанину в размере 15 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Кент провел 47 матчей за «Рейнджерс», на его счету 12 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,2 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14681193/leeds-ryan-kent-rangers-transfer/
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