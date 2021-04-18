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«Лидс» претендует на форварда «Рейнджерс»

14:58
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«Лидс» интересуется нападающим «Рейнджерс» Райаном Кентом, сообщает The Sun.

По информации источника, «павлины» намерены сделать предложение по 24-летнему англичанину в размере 15 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Кент провел 47 матчей за «Рейнджерс», на его счету 12 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,2 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14681193/leeds-ryan-kent-rangers-transfer/

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