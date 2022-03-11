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Сегодня, 09:33

Тен Хаг хотел бы пообщаться с «МЮ», если поступит официальный запрос в «Аякс»

Главный тренер «Аякса» тен Хаг хочет поработать в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг хочет поработать в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации источника, между клубами еще не было контактов по поводу тренера, но он хотел бы пообщаться с представителями «Манчестер Юнайтед», в случае если они сделают официальный запрос нидерландцам.

Отмечается, что кандидатуру тен Хага предложили английскому клубу через посредников. При этом у англичан хорошие отношения с руководством «Аякса».

Контракт 52-летнего нидерландца с нидерландским клубом истекает в конце следующего сезона.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12562539/manchester-united-manager-search-erik-ten-hag-sounded-out-by-intermediaries-but-no-official-approach-made
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
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 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
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 - : -
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Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Тоттенхэм – Вест Хэм
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Диогу Жота

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Садио Мане

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Ливерпуль

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