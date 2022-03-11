Тен Хаг хотел бы пообщаться с «МЮ», если поступит официальный запрос в «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг хочет поработать в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации источника, между клубами еще не было контактов по поводу тренера, но он хотел бы пообщаться с представителями «Манчестер Юнайтед», в случае если они сделают официальный запрос нидерландцам.

Отмечается, что кандидатуру тен Хага предложили английскому клубу через посредников. При этом у англичан хорошие отношения с руководством «Аякса».

Контракт 52-летнего нидерландца с нидерландским клубом истекает в конце следующего сезона.