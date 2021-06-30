«Манчестер Юнайтед» не станет подписывать Усмана Дембеле из-за очередной травмы игрока

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, «красные дьяволы» были готовы заплатить за 24-летнего француза около 50 миллионов евро, однако решили не покупать футболиста, поскольку тот получил тяжелую травму на Евро-2020.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 44 матча за «Барселону», на его счету 11 голов и 5 результативных передач. На Евро-2020 форвард получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Футболист перенес операцию, восстановление займет у него около 4 месяцев.