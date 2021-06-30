«Манчестер Юнайтед» не станет подписывать Усмана Дембеле из-за очередной травмы игрока
12:47
«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.
По информации источника, «красные дьяволы» были готовы заплатить за 24-летнего француза около 50 миллионов евро, однако решили не покупать футболиста, поскольку тот получил тяжелую травму на Евро-2020.
В сезоне-2020/21 Дембеле провел 44 матча за «Барселону», на его счету 11 голов и 5 результативных передач. На Евро-2020 форвард получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Футболист перенес операцию, восстановление займет у него около 4 месяцев.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/oferta-united-desaparecio-lesion-dembele-11866096
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