Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» не станет подписывать Усмана Дембеле из-за очередной травмы игрока

12:47
Теги:

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, «красные дьяволы» были готовы заплатить за 24-летнего француза около 50 миллионов евро, однако решили не покупать футболиста, поскольку тот получил тяжелую травму на Евро-2020.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 44 матча за «Барселону», на его счету 11 голов и 5 результативных передач. На Евро-2020 форвард получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Футболист перенес операцию, восстановление займет у него около 4 месяцев.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/oferta-united-desaparecio-lesion-dembele-11866096

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
«Украина всегда ждет последней минуты». Как в Европе отреагировали на победу команды Шевченко
Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина
Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
vs
0
Офсайд