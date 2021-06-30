«Лестер» объявил о покупке лучшего бомбардира чемпионата Австрии
13:02
«Лестер» объявил о переходе в команду нападающего «Зальцбурга» Патсона Даки.
22-летний замбиец подписал контракт с «лисами» на 5 лет.
It's time to #WelcomePatson! ?? pic.twitter.com/1XxLxCFAul— Leicester City (@LCFC) June 30, 2021
В сезоне-2020/21 Дака провел 42 матча за «Зальцбург» во всех турнирах, на его счету 34 гола и 12 результативных передач. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии с 27 мячами.
Сумма перехода игрока в «Лестер» не сообщается, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость замбийца в 22 миллиона евро.
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