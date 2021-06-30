«Лестер» объявил о покупке лучшего бомбардира чемпионата Австрии

«Лестер» объявил о переходе в команду нападающего «Зальцбурга» Патсона Даки.

22-летний замбиец подписал контракт с «лисами» на 5 лет.

В сезоне-2020/21 Дака провел 42 матча за «Зальцбург» во всех турнирах, на его счету 34 гола и 12 результативных передач. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии с 27 мячами.

Сумма перехода игрока в «Лестер» не сообщается, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость замбийца в 22 миллиона евро.