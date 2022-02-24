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Сегодня, 18:25

Паркер: «В «Манчестер Юнайтед» слишком много лодырей, которыми Рангник не управляет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Ральфа Рангника
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника.

«Манчестер Юнайтед» нужны хорошие руководители и постоянный тренер, — приводит слова Паркера Manchester World. — Проблема в том, что нельзя допускать в клуб лодырей. В «Манчестер Юнайтед» слишком много лодырей, которыми Рангник не управляет. Они знают, что тренер временный».

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров АПЛ набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов манкунианцы в гостях сыграли вничью с «Атлетико» (1:1).

Источник: https://www.manchesterworld.uk/sport/football/manchester-united/he-cant-be-in-that-team-ex-manchester-united-defender-on-why-cristiano-ronaldo-should-leave-old-trafford-3582645
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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