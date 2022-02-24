Паркер: «В «Манчестер Юнайтед» слишком много лодырей, которыми Рангник не управляет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника.

«Манчестер Юнайтед» нужны хорошие руководители и постоянный тренер, — приводит слова Паркера Manchester World. — Проблема в том, что нельзя допускать в клуб лодырей. В «Манчестер Юнайтед» слишком много лодырей, которыми Рангник не управляет. Они знают, что тренер временный».

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров АПЛ набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов манкунианцы в гостях сыграли вничью с «Атлетико» (1:1).