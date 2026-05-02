«Ипсвич» вернулся в АПЛ
«Ипсвич» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26 в Чемпионшипе.
В заключительном туре Чемпионшипа команда Кирана Маккенны разгромила «КПР» (3:0). По голу забили Джордж Херст, Джейден Филоджин-Байдейс и Кейси Макатир.
С 84 очками «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе и напрямую вышел в АПЛ. Команда вернулась в высший дивизион спустя год — в прошлом сезоне она заняла 19-е место в Премьер-лиге.
Ранее напрямую в АПЛ также вышел «Ковентри», ставший победителем Чемпионшипа. Последнюю путевку в высший дивизион в плей-офф разыграют «Миллуол», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67-26
|76
|
2
|Ман. Сити
|33
|21
|7
|5
|66-29
|70
|
3
|МЮ
|35
|18
|10
|7
|63-48
|64
|
4
|Ливерпуль
|35
|17
|7
|11
|59-47
|58
|
5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48-44
|58
|
6
|Борнмут
|35
|12
|16
|7
|55-52
|52
|
7
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52-46
|51
|
8
|Брайтон
|35
|13
|11
|11
|49-42
|50
|
9
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53-45
|48
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44-49
|48
|
11
|Эвертон
|34
|13
|8
|13
|41-41
|47
|
12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37-46
|47
|
13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49-51
|45
|
14
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|
15
|Кр. Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36-42
|43
|
16
|Нот. Форест
|34
|10
|9
|15
|41-45
|39
|
17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|
18
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42-61
|36
|
19
|Бернли
|35
|4
|8
|23
|35-71
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25-63
|18
Результаты / календарь
|1.05
|22:00
|Лидс – Бернли
|3 : 1
|2.05
|17:00
|Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 0
|2.05
|17:00
|Ньюкасл – Брайтон
|3 : 1
|2.05
|17:00
|Вулверхэмптон – Сандерленд
|1 : 1
|2.05
|19:30
|Арсенал – Фулхэм
|3 : 0
|3.05
|16:00
|Борнмут – Кр. Пэлас
|3 : 0
|3.05
|17:30
|МЮ – Ливерпуль
|3 : 2
|3.05
|21:00
|Астон Вилла – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.05
|17:00
|Челси – Нот. Форест
|- : -
|4.05
|22:00
|Эвертон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|24
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|29
|1
|9
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|32
|1
|8
