«Ипсвич» вернулся в АПЛ

«Ипсвич» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26 в Чемпионшипе.

В заключительном туре Чемпионшипа команда Кирана Маккенны разгромила «КПР» (3:0). По голу забили Джордж Херст, Джейден Филоджин-Байдейс и Кейси Макатир.

С 84 очками «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе и напрямую вышел в АПЛ. Команда вернулась в высший дивизион спустя год — в прошлом сезоне она заняла 19-е место в Премьер-лиге.

Ранее напрямую в АПЛ также вышел «Ковентри», ставший победителем Чемпионшипа. Последнюю путевку в высший дивизион в плей-офф разыграют «Миллуол», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 46-й тур.

02 мая, 00:00. Портмен Роуд (Ипсвич)

