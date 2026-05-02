2 мая, 16:34

«Ипсвич» вернулся в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ипсвич» спустя год вернулся в АПЛ.
Фото Getty Images

«Ипсвич» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26 в Чемпионшипе.

В заключительном туре Чемпионшипа команда Кирана Маккенны разгромила «КПР» (3:0). По голу забили Джордж Херст, Джейден Филоджин-Байдейс и Кейси Макатир.

С 84 очками «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе и напрямую вышел в АПЛ. Команда вернулась в высший дивизион спустя год — в прошлом сезоне она заняла 19-е место в Премьер-лиге.

Ранее напрямую в АПЛ также вышел «Ковентри», ставший победителем Чемпионшипа. Последнюю путевку в высший дивизион в плей-офф разыграют «Миллуол», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 46-й тур.
02 мая, 00:00. Портмен Роуд (Ипсвич)
Ипсвич
3:0
Куинз Парк Рейнджерс

«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 23 7 5 67-26 76
2
 Ман. Сити 33 21 7 5 66-29 70
3
 МЮ 35 18 10 7 63-48 64
4
 Ливерпуль 35 17 7 11 59-47 58
5
 Астон Вилла 35 17 7 11 48-44 58
6
 Борнмут 35 12 16 7 55-52 52
7
 Брентфорд 35 14 9 12 52-46 51
8
 Брайтон 35 13 11 11 49-42 50
9
 Челси 34 13 9 12 53-45 48
10
 Фулхэм 35 14 6 15 44-49 48
11
 Эвертон 34 13 8 13 41-41 47
12
 Сандерленд 35 12 11 12 37-46 47
13
 Ньюкасл 35 13 6 16 49-51 45
14
 Лидс 35 10 13 12 47-52 43
15
 Кр. Пэлас 34 11 10 13 36-42 43
16
 Нот. Форест 34 10 9 15 41-45 39
17
 Тоттенхэм 35 9 10 16 45-54 37
18
 Вест Хэм 35 9 9 17 42-61 36
19
 Бернли 35 4 8 23 35-71 20
20
 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25-63 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.05 22:00 Лидс – Бернли 3 : 1
2.05 17:00 Брентфорд – Вест Хэм 3 : 0
2.05 17:00 Ньюкасл – Брайтон 3 : 1
2.05 17:00 Вулверхэмптон – Сандерленд 1 : 1
2.05 19:30 Арсенал – Фулхэм 3 : 0
3.05 16:00 Борнмут – Кр. Пэлас 3 : 0
3.05 17:30 МЮ – Ливерпуль 3 : 2
3.05 21:00 Астон Вилла – Тоттенхэм 1 : 2
4.05 17:00 Челси – Нот. Форест - : -
4.05 22:00 Эвертон – Ман. Сити - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 24
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 10
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 10
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 29 1 9
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 32 1 8
Вся статистика

