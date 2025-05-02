Футбол
2 мая, 23:53

«Манчестер Сити» дома победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Де Брейне

Сергей Ярошенко
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник хозяев Кевин Де Брейне.

«Сити» одержал пятую победу подряд, набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию и занимает 13-ю строчку с 41 очком.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
02 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Вулверхэмптон

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
Популярное видео
