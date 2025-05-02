«Манчестер Сити» дома победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Де Брейне

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник хозяев Кевин Де Брейне.

«Сити» одержал пятую победу подряд, набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию и занимает 13-ю строчку с 41 очком.