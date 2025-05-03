Гвардиола: «Без Де Брейне невозможно было бы обойтись все эти годы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

«С точки зрения достижения места в Лиге чемпионов, результат хороший. Если мы наберем девять очков в оставшихся матчах, то мы будем там, так что все в наших руках. Мы боролись, мы много страдали из-за шансов, которые у них были. Нам повезло, как в каком-то смысле нам не везло в этом сезоне. Мы были лучше после гола.

Де Брейне снова забил. Я рад, что все заканчивается именно так, и у нас еще одна игра на «Этихаде». Я хочу лучшего для Кевина, невозможно было бы обойтись без него все эти годы. Он невероятный игрок, но ситуация такова, какова она есть», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Сити» одержал пятую победу подряд, набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию и занимает 13-ю строчку с 41 очком.