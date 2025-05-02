Гвардиола заявил, что возьмет паузу в карьере после ухода из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что возьмет паузу в карьере после окончания контракта с клубом.

«После контракта с «Сити» я собираюсь взять паузу. Уверен в этом. Не знаю, уйду ли я на пенсию, но собираюсь сделать перерыв. Не знаю, каким хочу остаться в памяти людей. Все тренеры хотят побеждать и оставить после себя что-то заметное. Считаю, что болельщикам «Барселоны», «Баварии» и «Сити» было интересно наблюдать за тем, как играют мои команды. Не думаю, что мы должны жить, думая, запомнят ли нас», — цитирует Гвардиолу ESPN Brasil.

Текущий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

54-летний испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он шесть раз выиграл с клубом чемпионат Англии, дважды Кубок Англии, трижды Суперкубок страны и 4 раза Кубок лиги. Также он привел «Сити» к победе в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.