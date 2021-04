Ляказетт стал шестым французом, забившим более 50 мячей в АПЛ в составе одного клуба

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт оформил дубль в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Шеффилда» (3:0).

29-летний француз стал шестым французом, которому удалось забить более 50 голов в АПЛ в составе одного клуба. Помимо Ляказетта, в списке еще трое бывших футболиста «канониров»: Робер Пирес, Тьерри Анри и Оливье Жиру.

50 — Alexandre Lacazette is the sixth Frenchman to score 50 Premier League goals for a single club, with four of the six doing so for @Arsenal (also Thierry Henry, Olivier Giroud and Robert Pires). Outpost. pic.twitter.com/tp5N7WdbcJ