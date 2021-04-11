«Арсенал» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ

«Арсенал» в матче 31-го тура АПЛ на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Дублем в составе «канониров» отличился Александр Ляказетт, еще один мяч в свой актив записал бразилец Мартинелли.

После этой победы «Арсенал» поднялся на девятое место с 45 очками, «Шеффилд» — последний (14 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» — 0:3 (0:1)

Голы: Ляказетт, 33 (0:1). Мартинелли, 72 (0:2). Ляказетт, 85 (0:3).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн, Ландстрем, Макголдрик (Макберни, 65. Муссе, 83), Берк (Брюстер, 64).

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Сака (Виллиан, 69), Ляказетт (Нкетиа, 88), Пепе, Мартинелли (Эль-Нени, 83).

Предупреждения: Мари, 80. Ампаду, 90+4.

Судья: Бэнкес.

11 апреля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».