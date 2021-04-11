Артета оценил дебют Джаки на позиции крайнего защитника
23:24
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Я очень доволен тем, как мы играли. Нам удалось забить несколько действительно хороших голов и контролировать игру. Сегодня команда выступила на высоком уровне. С самого начала я чувствовал, что ребята сегодня в своей тарелке, все сложилось удачно.
Позиция Джаки? Это первый раз, когда Гранит появился на поле на позиции левого защитника, думаю, что это отличный шанс для него, у Джаки есть все, чтобы играть на фланге обороны", — цитирует Артету BT Sport.
«Арсенал» занимает девятое место в АПЛ после тридцати одного тура.
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