«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Аякса» Альваресом

«Ньюкасл» может подписать полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса, сообщает The Sun.

24-летним мексиканцем в это трансферное окно интересовался «Лейпциг», но клубы не достигли соглашения.

Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. Его действующий контракт истекает в 2025 году.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 41 матч за команду, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.