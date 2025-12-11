«Ливерпуль» рассматривает Барколя на замену Салаху

«Ливерпуль» рассматривает вингера «ПСЖ» Брэди Барколя в качестве замены нападающему команды Мохамеду Салаху, сообщает Caught Offside.

Ранее у Салаха произошел конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом. Футболист раскритиковал клуб и нидерландского специалиста за отношение к нему. Салах потерял место в основном составе команды и пропустил матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

В этом сезоне на счету 23-летнего Барколя 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами, Контракт француза с парижским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.