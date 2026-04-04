Гвардиола хочет, чтобы Родри остался в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб хочет подписать с полузащитником Родри новый контракт.
«Я знаю, чего клуб хочет от Родри — чтобы он остался, остался и еще раз остался. Думаю ли я, что он останется? Думаю, что да. У меня всегда позитивное предчувствие на этот счет, но в конце концов... я не знаю, что будет», — приводит City_Xtra слова Гвардиолы.
Действующий контракт 29-летнего испанца рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
В этом сезоне Родри сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
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|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
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|24.08
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|Фулхэм – Челси
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