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4 апреля, 03:43

Гвардиола хочет, чтобы Родри остался в «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб хочет подписать с полузащитником Родри новый контракт.

«Я знаю, чего клуб хочет от Родри — чтобы он остался, остался и еще раз остался. Думаю ли я, что он останется? Думаю, что да. У меня всегда позитивное предчувствие на этот счет, но в конце концов... я не знаю, что будет», — приводит City_Xtra слова Гвардиолы.

Действующий контракт 29-летнего испанца рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В этом сезоне Родри сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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