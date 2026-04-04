Гвардиола хочет, чтобы Родри остался в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб хочет подписать с полузащитником Родри новый контракт.

«Я знаю, чего клуб хочет от Родри — чтобы он остался, остался и еще раз остался. Думаю ли я, что он останется? Думаю, что да. У меня всегда позитивное предчувствие на этот счет, но в конце концов... я не знаю, что будет», — приводит City_Xtra слова Гвардиолы.

Действующий контракт 29-летнего испанца рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В этом сезоне Родри сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.