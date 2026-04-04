«Саутгемптон» и «Арсенал» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии в субботу, 4 апреля. Матч пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/4 финала.

04 апреля, 22:00. Сент-Мэрис (Саутгемптон)

Следить за ключевыми событиями встречи «Саутгемптон» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/8 финала турнира «Саутгемптон» победил «Фулхэм» со счетом 1:0. «Арсенал» был сильнее «Мэнсфилда» — 2:1.

Кубок Англии сезона 2025/26 пройдет со 2 августа по 16 мая.