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4 апреля, 19:00

«Саутгемптон» — «Арсенал»: трансляция матча Кубка Англии

«Саутгемптон» и «Арсенал» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии 4 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press

«Саутгемптон» и «Арсенал» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии в субботу, 4 апреля. Матч пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/4 финала.
04 апреля, 22:00. Сент-Мэрис (Саутгемптон)
Саутгемптон
2:1
Арсенал

Следить за ключевыми событиями встречи «Саутгемптон» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/8 финала турнира «Саутгемптон» победил «Фулхэм» со счетом 1:0. «Арсенал» был сильнее «Мэнсфилда» — 2:1.

Кубок Англии сезона 2025/26 пройдет со 2 августа по 16 мая.

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ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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