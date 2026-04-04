Источник: Неста отказался войти в тренерский штаб Де Дзерби в «Тоттенхэме»
Итальянский специалист Алессандро Неста отказался от предложения Роберто Де Дзерби войти в его тренерский штаб в «Тоттенхэме», сообщает журналист Николо Скира.
Как отмечает источник, Неста планирует работать главным тренером и ждет предложений от клубов. Летом 2025 года он покинул «Монцу» и с тех пор остается без команды. Ранее Неста также возглавлял «Реджану», «Фрозиноне», «Перуджу» и «Майами».
31 марта Де Дзерби стал новым главным тренером «Тоттенхэма», сменив на этом посту Игора Тудора. Он заявил, что не покинет команду даже в случае вылета из АПЛ. После 31 тура «шпоры» с 30 очками занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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