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4 апреля, 07:26

Источник: Неста отказался войти в тренерский штаб Де Дзерби в «Тоттенхэме»

Алина Савинова

Итальянский специалист Алессандро Неста отказался от предложения Роберто Де Дзерби войти в его тренерский штаб в «Тоттенхэме», сообщает журналист Николо Скира.

Как отмечает источник, Неста планирует работать главным тренером и ждет предложений от клубов. Летом 2025 года он покинул «Монцу» и с тех пор остается без команды. Ранее Неста также возглавлял «Реджану», «Фрозиноне», «Перуджу» и «Майами».

31 марта Де Дзерби стал новым главным тренером «Тоттенхэма», сменив на этом посту Игора Тудора. Он заявил, что не покинет команду даже в случае вылета из АПЛ. После 31 тура «шпоры» с 30 очками занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Алессандро Неста
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Роберто Де Дзерби
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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