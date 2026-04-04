«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в четвертьфинале Кубка Англии 4 апреля

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии в субботу, 4 апреля. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 14.45 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/4 финала.

04 апреля, 14:45. Этихад (Манчестер)

Следить за ключевыми событиями встречи «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» : трансляция матча Кубка Англии в прямом эфире (видео онлайн)

В 1/8 финала турнира «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 3:1. «Ливерпуль» был сильнее «Вулверхэмптона» — 3:1.

Кубок Англии сезона 2025/26 пройдет со 2 августа по 16 мая.