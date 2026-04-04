«Челси» — «Порт-Вейл»: трансляция матча Кубка Англии
«Челси» и «Порт-Вейл» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии в субботу, 4 апреля. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 19.15 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Порт-Вейл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
В 1/8 финала турнира «Челси» победил «Рексем» в добавочное время — 4:2. «Порт-Вейл» обыграл «Сандерленд» с минимальчным счетом — 1:0.
Кубок Англии сезона 2025/26 пройдет со 2 августа по 16 мая.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|21
|7
|3
|61-22
|70
|
2
|Ман. Сити
|30
|18
|7
|5
|60-28
|61
|
3
|МЮ
|31
|15
|10
|6
|56-43
|55
|
4
|Астон Вилла
|31
|16
|6
|9
|42-37
|54
|
5
|Ливерпуль
|31
|14
|7
|10
|50-42
|49
|
6
|Челси
|31
|13
|9
|9
|53-38
|48
|
7
|Брентфорд
|31
|13
|7
|11
|46-42
|46
|
8
|Эвертон
|31
|13
|7
|11
|37-35
|46
|
9
|Фулхэм
|31
|13
|5
|13
|43-44
|44
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|41-37
|43
|
11
|Сандерленд
|31
|11
|10
|10
|32-36
|43
|
12
|Ньюкасл
|31
|12
|6
|13
|44-45
|42
|
13
|Борнмут
|31
|9
|15
|7
|46-48
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|10
|9
|11
|33-35
|39
|
15
|Лидс
|31
|7
|12
|12
|37-48
|33
|
16
|Нот. Форест
|31
|8
|8
|15
|31-43
|32
|
17
|Тоттенхэм
|31
|7
|9
|15
|40-50
|30
|
18
|Вест Хэм
|31
|7
|8
|16
|36-57
|29
|
19
|Бернли
|31
|4
|8
|19
|33-61
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|31
|3
|8
|20
|24-54
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.04
|22:00
|Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|11.04
|14:30
|Арсенал – Борнмут
|- : -
|11.04
|17:00
|Брентфорд – Эвертон
|- : -
|11.04
|17:00
|Бернли – Брайтон
|- : -
|11.04
|19:30
|Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|12.04
|16:00
|Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|12.04
|16:00
|Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|12.04
|16:00
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|12.04
|18:30
|Челси – Ман. Сити
|- : -
|13.04
|22:00
|МЮ – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|19
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|16
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|26
|1
|9
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|18
|1
|7
