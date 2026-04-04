4 апреля, 15:15

«Челси» — «Порт-Вейл»: трансляция матча Кубка Англии

«Челси» и «Порт-Вейл» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии 4 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рис Джеймс (ФК «Челси»).
Фото Reuters

«Челси» и «Порт-Вейл» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии в субботу, 4 апреля. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 19.15 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/4 финала.
04 апреля, 19:15. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
7:0
Порт Вейл

Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Порт-Вейл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/8 финала турнира «Челси» победил «Рексем» в добавочное время — 4:2. «Порт-Вейл» обыграл «Сандерленд» с минимальчным счетом — 1:0.

Кубок Англии сезона 2025/26 пройдет со 2 августа по 16 мая.

«Спартак» победил «Зенит» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
«Спартак» победил «Зенит» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Гвардиола перед матчем с «Ливерпулем» в Кубке Англии вспомнил трофеи «Манчестер Сити» при нем

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Салах не забил пенальти при счете 4:0 в пользу хозяев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2
 Ман. Сити 30 18 7 5 60-28 61
3
 МЮ 31 15 10 6 56-43 55
4
 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5
 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6
 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7
 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8
 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9
 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 41-37 43
11
 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12
 Ньюкасл 31 12 6 13 44-45 42
13
 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14
 Кр. Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15
 Лидс 31 7 12 12 37-48 33
16
 Нот. Форест 31 8 8 15 31-43 32
17
 Тоттенхэм 31 7 9 15 40-50 30
18
 Вест Хэм 31 7 8 16 36-57 29
19
 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20
 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24-54 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.04 22:00 Вест Хэм – Вулверхэмптон - : -
11.04 14:30 Арсенал – Борнмут - : -
11.04 17:00 Брентфорд – Эвертон - : -
11.04 17:00 Бернли – Брайтон - : -
11.04 19:30 Ливерпуль – Фулхэм - : -
12.04 16:00 Кр. Пэлас – Ньюкасл - : -
12.04 16:00 Нот. Форест – Астон Вилла - : -
12.04 16:00 Сандерленд – Тоттенхэм - : -
12.04 18:30 Челси – Ман. Сити - : -
13.04 22:00 МЮ – Лидс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Брентфорд

 19
Антуан Семеньо
Манчестер Сити

 15
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед

 16
Райан Шерки
Манчестер Сити

 8
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити

 7
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур

 22 1 8
Мойсес Кайседо
Челси

 26 1 9
Рейнилдо Мандава
Сандерленд

 18 1 7
Вся статистика

