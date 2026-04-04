«Челси» и «Порт-Вейл» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии в субботу, 4 апреля. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 19.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Порт-Вейл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/8 финала турнира «Челси» победил «Рексем» в добавочное время — 4:2. «Порт-Вейл» обыграл «Сандерленд» с минимальчным счетом — 1:0.

Кубок Англии сезона 2025/26 пройдет со 2 августа по 16 мая.